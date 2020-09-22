НКРЭКУ разработала законопроект о предупреждении злоупотреблений на рынках э/э и газа в рамках синхронизации с еврорынками

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), разработала проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предупреждения злоупотреблений на оптовых энергетических рынках.

Соответствующий законопроект обнародован на сайте Регулятора для получения предложений и замечаний, которые принимаются до 22 октября.

Согласно сопроводительным документам к законопроекту, он разработан с целью транспозиции в украинское законодательство адаптированной версии Регламента ЕС № 1227/2011 от 25 октября 2011 года о целостности и прозрачности оптового энергорынка, относительно которого в Украины есть международные обязательства в рамках Договора об основании Энергетического сообщества.

Проектом предлагает внесение изменений, в частности, в кодекс об административных правонарушениях, законы о НКРЭКУ, рынок электроэнергии, рынок природного газа, Антимонопольный комитет Украины.

Член НКРЭКУ Ольга Бабий на своей странице в Facebook во вторник отметила, что это первый законопроект, инициированный регулятором, обратив внимание на его актуальность в свете синхронизации украинских энергорынков с европейскими.

"Пора внедрить ответственность участников рынков (газа и электроэнергии – ИФ), формализовать их деятельность для подготовки синхронизации с европейскими энергетическими рынками. Именно об этом законопроект. Уверена – у нас все получится", – написала она.

Законопроектом, в частности, предусматривается дополнение законодательства Украины новыми положениями и терминологией, отвечающими европейскому энергозаконодательству, а именно вводятся понятия оптовый энергетический рынок, оптовые энергетические продукты, инсайдерская информация на рынках электроэнергии и газа, манипулирование на рынках, лицо, профессионально организующее операции с оптовыми энергетическими продуктами.

В соответствии с проектом, НКРЭКУ получает право регистрации субъектов хозяйствования на рынках энергетики и ведения такого реестра. При этом информация из реестра участников оптовых энергетических рынков передается Регулятором Совету регуляторных органов Энергетического Сообщества и обнародуется на сайте НКРЭКУ.

Также расширяются ее полномочия в части определения требований относительно запрета и предупреждения злоупотреблений на оптовых энергорынках, контроля этих рынков и поведения на них субъектов хозяйствования с целью определения признаков злоупотреблений или подозрительной деятельности.

В частности, комиссия получает право устанавливать перечень действий, которые определяются как манипулирование или попытка манипулирования. В случае, если в процессе мониторинга торговой деятельности энергетическими продуктами комиссией выявлены факты или получены подозрения на нарушение ограничений относительно обращения с инсайдерской информацией, а также выявлены действия, имеющие признаки или попытки манипулирования, комиссия наделяется правом инициировать расследование этих нарушений.

С целью раннего выявления нарушений в сфере защиты экономической конкуренции на энергетических рынках НКРЭКУ взаимодействует с Антимонопольным комитетом в процессе мониторинга рынков и проведения расследований. Порядок такого взаимодействия определяется меморандумом.