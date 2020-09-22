События

20:44 22.09.2020

НКРЭКУ разработала законопроект о предупреждении злоупотреблений на рынках э/э и газа в рамках синхронизации с еврорынками

2 мин читать
НКРЭКУ разработала законопроект о предупреждении злоупотреблений на рынках э/э и газа в рамках синхронизации с еврорынками

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), разработала проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предупреждения злоупотреблений на оптовых энергетических рынках.

Соответствующий законопроект обнародован на сайте Регулятора для получения предложений и замечаний, которые принимаются до 22 октября.

Согласно сопроводительным документам к законопроекту, он разработан с целью транспозиции в украинское законодательство адаптированной версии Регламента ЕС № 1227/2011 от 25 октября 2011 года о целостности и прозрачности оптового энергорынка, относительно которого в Украины есть международные обязательства в рамках Договора об основании Энергетического сообщества.

Проектом предлагает внесение изменений, в частности, в кодекс об административных правонарушениях, законы о НКРЭКУ, рынок электроэнергии, рынок природного газа, Антимонопольный комитет Украины.

Член НКРЭКУ Ольга Бабий на своей странице в Facebook во вторник отметила, что это первый законопроект, инициированный регулятором, обратив внимание на его актуальность в свете синхронизации украинских энергорынков с европейскими.

"Пора внедрить ответственность участников рынков (газа и электроэнергии – ИФ), формализовать их деятельность для подготовки синхронизации с европейскими энергетическими рынками. Именно об этом законопроект. Уверена – у нас все получится", – написала она.

Законопроектом, в частности, предусматривается дополнение законодательства Украины новыми положениями и терминологией, отвечающими европейскому энергозаконодательству, а именно вводятся понятия оптовый энергетический рынок, оптовые энергетические продукты, инсайдерская информация на рынках электроэнергии и газа, манипулирование на рынках, лицо, профессионально организующее операции с оптовыми энергетическими продуктами.

В соответствии с проектом, НКРЭКУ получает право регистрации субъектов хозяйствования на рынках энергетики и ведения такого реестра. При этом информация из реестра участников оптовых энергетических рынков передается Регулятором Совету регуляторных органов Энергетического Сообщества и обнародуется на сайте НКРЭКУ.

Также расширяются ее полномочия в части определения требований относительно запрета и предупреждения злоупотреблений на оптовых энергорынках, контроля этих рынков и поведения на них субъектов хозяйствования с целью определения признаков злоупотреблений или подозрительной деятельности.

В частности, комиссия получает право устанавливать перечень действий, которые определяются как манипулирование или попытка манипулирования. В случае, если в процессе мониторинга торговой деятельности энергетическими продуктами комиссией выявлены факты или получены подозрения на нарушение ограничений относительно обращения с инсайдерской информацией, а также выявлены действия, имеющие признаки или попытки манипулирования, комиссия наделяется правом инициировать расследование этих нарушений.

С целью раннего выявления нарушений в сфере защиты экономической конкуренции на энергетических рынках НКРЭКУ взаимодействует с Антимонопольным комитетом в процессе мониторинга рынков и проведения расследований. Порядок такого взаимодействия определяется меморандумом.

Теги: #газ #электроэнергия #регулятор #энергетика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:43 21.09.2020
Транспортировка газа через ГИС "Будинце" возобновится утром 22 сентября - ОГТСУ

Транспортировка газа через ГИС "Будинце" возобновится утром 22 сентября - ОГТСУ

19:06 19.09.2020
Азербайджан увеличит поставки газа в Турцию за счет второй фазы разработки месторождения Абшерон - Алиев

Азербайджан увеличит поставки газа в Турцию за счет второй фазы разработки месторождения Абшерон - Алиев

18:23 18.09.2020
"ArcelorMittal Кривой Рог" намерен построить новый газопровод от ГПС ЮГОКа в цех предприятия

"ArcelorMittal Кривой Рог" намерен построить новый газопровод от ГПС ЮГОКа в цех предприятия

18:00 18.09.2020
Украина довела запасы газа в ПХГ до 27 млрд куб. м

Украина довела запасы газа в ПХГ до 27 млрд куб. м

09:43 18.09.2020
"Северный поток 2" будет достроен, он нужен и обеспечит конкурентоспособные поставки газа в ЕС - Новак

"Северный поток 2" будет достроен, он нужен и обеспечит конкурентоспособные поставки газа в ЕС - Новак

13:49 17.09.2020
ЕС реализует проект по поддержке "зеленых" инноваций в Украине объемом EUR10 млн – Рябчин

ЕС реализует проект по поддержке "зеленых" инноваций в Украине объемом EUR10 млн – Рябчин

12:12 17.09.2020
Больше полумиллиона американцев остались без электричества из-за шторма "Салли"

Больше полумиллиона американцев остались без электричества из-за шторма "Салли"

23:06 15.09.2020
"Газпром" в 2020г заплатит около $2 млрд за транзит газа через Украину

"Газпром" в 2020г заплатит около $2 млрд за транзит газа через Украину

11:56 15.09.2020
Украина рассчитывает на сотрудничество с Британией в сфере энергетики

Украина рассчитывает на сотрудничество с Британией в сфере энергетики

10:11 15.09.2020
Восстановление поврежденного в результате разгерметизации участка МГ под Киевом займет 2-3 дня - ОГТСУ

Восстановление поврежденного в результате разгерметизации участка МГ под Киевом займет 2-3 дня - ОГТСУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент Евросовета Мишель ушел на карантин из-за контакта с заболевшим коронавирусом сотрудником, саммит ЕС перенесен, состоится ли поездка в Украину – не известно

В Киеве за сутки еще 270 больных коронавирусом, семь человек умерли, более полусотни госпитализированы – Кличко

В Украине за сутки 2 884 заболевших COVID-19, 1 717 выздоровели, 59 умерли

Сухачева назначили и.о. директора ГБР

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины, возвели новые укрепления возле Ужовки

ПОСЛЕДНЕЕ

В США число умерших с коронавирусом превысило 200 тыс.

IATA предлагает внедрить тесты на COVID перед зарубежными рейсами вместо карантина по прилету

В аэропорту Хельсинки начнут использовать собак для распознавания заразившихся COVID-19

Британские компании вынуждены менять планы по возвращению сотрудников с "удаленки" - СМИ

Зеленский рассказал Алиеву о ситуации на Донбассе и пригласил азербайджанцев к участию в большой приватизации

Зеленский рассказал президенту Азербайджана, что в Украине низкая летальность от COVID-19, а граждане устали от карантинных ограничений

Сайт МВД Беларуси оправился от хакерской атаки

В Швеции впервые с 1944 года не проведут церемонию вручения Нобелевских премий

Зеленский подписал закон, усиливающий ответственность за незаконное завладение транспортным средством

СБУ разоблачила руководителя госпредприятия НАН Украины на вымогательстве $200 тыс.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА