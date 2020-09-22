Британские компании вынуждены менять планы по возвращению сотрудников с "удаленки" - СМИ

Компании вынуждены пересматривать свои планы по возобновлению работы сотрудников в офисах после того, как в Великобритании были объявлены новые меры по борьбе с коронавирусом, пишет Financial Times.

Британские власти с августа призывали жителей страны возвращаться в офисы и усилили давление на компании после начала учебного года в школах. Однако спустя всего лишь три недели премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о резкой смене планов на фоне роста новых случаев заражения коронавирусом в стране.

Во вторник Джонсон попросил "всех офисных работников, которые могут работать из дома, так и сделать".

Несколько крупных работодателей сообщили FT, что они пересмотрят свои намерения в соответствии с рекомендациями правительства.

Председатель исполнительного совета агентства по недвижимости Knight Frank Алистер Эллиот отметил, что компания адаптируется к новым правилам. В головной офис Knight Frank в Лондоне вернулось около 340 сотрудников, и компания планировала удвоить их количество после изменения планировки для соблюдения мер социального дистанцирования.

По словам Эллиота, смена планов является "серьезным откатом для экономики".

"Это нанесет настоящий удар по экономике, и это меня беспокоит", - сказал он.

Опрос, проведенный FT на прошлой неделе среди крупных работодателей, показал, что тысячи сотрудников вернулись в офисы с начала сентября. В текущем месяце компании из сферы услуг, включая аудитора Ernst & Young и юридическую фирму Allen & Overy, разрешили сотрудникам по желанию вернуться в офисы.

Управляющий партнер юридической фирмы Osborne Clarke Рэй Берг заявил, что планы компании по постепенному возвращению в офис до 25% сотрудников теперь оказались под вопросом.

"В Сити я чувствовал, что мы приближаемся к некоторой критической массе, позволяющей ресторанам и магазинам открыться. Возвращалась уверенность, и выручка заметно выросла по сравнению с весной и летом. Это, в некоторой степени, плевок в лицо, но мы будем следовать рекомендациям правительства", - сказал он.

Муниципальная администрация лондонского Сити (City of London Corporation) также призывала компании возвращаться в офисы. Количество пассажиров в общественном транспорте росло, хотя в Лондоне в понедельник оно вышло на плато на фоне предупреждений о новом скачке заболеваемости.

Генеральный директор Ассоциации британских торговых палат (British Chambers of Commerce, BCC) Адам Маршал отметил, что смена рекомендаций была "крайне дестабилизирующей".

Он сказал, что компании возвращаются к процедурам, которые были разработаны весной.

"По крайней мере сейчас это будет не так дорого и сложно, как в прошлый раз, поскольку многие имеют эти планы и знают, как они работают", - добавил Маршал.

Решение британского правительства нанесет еще один удар по компаниям, расположенным в центрах городов и на главных улицах. Глава ассоциации Heart of London Business Alliance, которая объединяет 500 крупнейших компаний из лондонского района Вест-Энд, Рос Морган отметила, что "эти меры ударят по бизнесу в центре Лондона". Она призвала власти оказать поддержку тем, кто работает в секторе гостеприимства, культуры и ритейла.