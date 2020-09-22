Зеленский рассказал президенту Азербайджана, что в Украине низкая летальность от COVID-19, а граждане устали от карантинных ограничений

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре обсудили эпидемическую ситуацию и меры, принимаемые в Украине и Азербайджане для борьбы с распространением коронавируса.

"Владимир Зеленский отметил, что в Украине – низкая летальность среди больных COVID-19 по сравнению с другими странами. В то же время он отметил, что граждане уже устали от карантинных ограничений", - сообщает пресс-служба президента Украины.

Президенты выразили надежду на скорейшее создание вакцины от коронавируса, договорились и в дальнейшем координировать усилия двух стран в противодействии распространению коронавируса.