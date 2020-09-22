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19:09 22.09.2020

Сайт МВД Беларуси оправился от хакерской атаки

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Сайт МВД Беларуси оправился от хакерской атаки

Возобновил работу сайт МВД Беларуси, который был недоступен с начала сентября.

"Официальный сайт ведомства, работа которого по техническим причинам была приостановлена, теперь снова функционирует", - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова во вторник.

Официальный сайт МВД Беларуси не работал с вечера пятницы, 4 сентября.

В ведомстве ранее не исключали хакерскую атаку. "Мы не исключаем хакерскую атаку. Была также предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов МВД", - говорилось в сообщении в телеграм-канале Чемодановой.

В свою очередь ряд СМИ и Telegram-каналов сообщали, что взломавшие сайт хакеры изменили список разыскиваемых лиц. Согласно опубликованным скрин-шотам, хакеры разместили здесь объявления о розыске президента Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. После этого доступ на ресурс был заблокирован.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Теги: #работа #сайт #мвд #беларусь
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