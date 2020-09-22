События

18:49 22.09.2020

СБУ разоблачила руководителя госпредприятия НАН Украины на вымогательстве $200 тыс.

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СБУ разоблачила руководителя госпредприятия НАН Украины на вымогательстве $200 тыс.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководителя государственного предприятия, входящего в состав Национальной академии наук Украины, на вымогательстве $200 тыс.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по предварительным данным следствия, руководитель госпредприятия требовал от директора коммерческой структуры неправомерную выгоду в размере $200 тыс.

"За эту сумму он гарантировал бизнесмену содействие в заключении договора инвестиционной деятельности с последующей передачей в постоянное пользование земельного участка. Земля, расположенная в столичном регионе площадью 0,41 гектара, находится в собственности НАН Украины", - говорится в сообщении.

Так, СБУ задержала сообщника чиновника в Киеве, согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после получения первой части неправомерной выгоды.

Сейчас руководителю госпредприятия и его сообщнику сообщено о подозрениях по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

Теги: #нан #сбу #коррупция
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