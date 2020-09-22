Президент Евросовета Мишель ушел на карантин из-за контакта с заболевшим коронавирусом сотрудником, саммит ЕС перенесен, состоится ли поездка в Украину – не известно

Президент Европейского Совета Шарль Мишель вынужденно ушел на карантин из-за контакта с заболевшим коронавирусом сотрудником охраны, в связи с чем саммит ЕС, который ранее планировался на 24-25 сентября, отменен, сообщил его пресс-секретарь Баренд Лейтс (Barend Leyts).

"Сегодня президент Евросовета узнал, что офицер безопасности, с которым у него был тесный контакт ранее на прошлой неделе, был протестирован позитивно на COVID. Президент регулярно проходит тест, и вчера его тест был отрицательным. Уважая правила Бельгии, с сегодняшнего дня он ушел на карантин", - написал Лейтс у себя на странице в Твиттере.

Он также сообщил о решение президента Евросовета перенести специальный саммит ЕС с 24 и 25 сентября на 1 и 2 октября.

В настоящее время не известно, состоится ли поездка Мишеля в Украину, как об этом ранее, во время визита в Украину 22 сентября, на пресс-конференции в Киеве сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.