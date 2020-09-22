Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала вторника, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 22 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелы со стороны противника не зафиксированы. Режим тишины сохраняется в полной мере", - сказано в сообщении на странице штаба ООС в Фейсбуке.

Также отмечается, что украинские подразделения соблюдают режим прекращения огня в полном объеме, но в случае любого изменения оперативной обстановки готовы дать врагу отпор.