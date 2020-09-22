События

17:39 22.09.2020

В Закарпатской области разоблачили интернет-агитатора, призывавшего к насильственной смене власти страны - СБУ

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В Закарпатской области разоблачили интернет-агитатора, призывавшего к насильственной смене власти страны - СБУ

В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность интернет-агитатора, который призывал к физическому устранению руководства государства, сообщает пресс-центр СБУ.

"По предварительным данным следствия СБ Украины, житель Закарпатья создал несколько аккаунтов в социальных сетях. Он также размещал в интернете материалы с публичными призывами к насильственной смене власти и свержения конституционного строя страны", - сказано в сообщении.

Согласно результатам судебно-лингвистической экспертизы было подтверждено, что в распространяемых местным жителем текстах содержались призывы к насильственному изменению действующей власти в Украине.

Сейчас фигуранту производства сообщено о подозрении по ч.2 ст.109 (действия, направленные

Теги: #сбу #закарпатская_область
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