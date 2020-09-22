За время пандемии COVID-19 в Украине ООН зафиксировала рост погибших среди гражданского населения на востоке страны

За время пандемии COVID-19 ООН зафиксировала рост погибших среди гражданского населения на востоке Украины, сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

"В ходе пандемии наша миссия зафиксировала рост погибших среди гражданского населения в марте и мае этого года. С 1 января по 31 июля наша миссия зафиксировала 107 пострадавших гражданских лиц. 18 людей были убиты: 10 мужчин, 7 женщин и 1 мальчик. 89 - ранены: 49 мужчин, 30 женщин, 6 девочек, 4 мальчика. Это на 10% меньше, чем за тот же период в прошлом году", - сказала Богнер на пресс-конференции в Киеве во вторник, презентуя результаты 30-го регулярного отчета миссии за период от 16 февраля по 31 июля 2020 года.

По ее словам, с момента начала конфликта общее количество погибших гражданских лиц достигло 3 тыс. 367 лиц, более 7 тыс. - получили травмы и ранения.

"Мы признаем, что пакет дополнительных мер относительно поддержки прекращения огня, который был задействован 27 июля, привел к тому, что это облегчило положение в конфликте для гражданского населения и на неконтролируемых, и на подконтрольных территориях страны. С 1 августа мы не зарегистрировали ни одного погибшего гражданского и ни одного разрушения гражданских объектов по результатам проведенных военных действий. Это демонстрирует, что есть возможность достичь нулевого показателя погибших среди гражданских лиц", - подчеркнула Богнер.

Она призвала стороны конфликта продолжать уважать прекращение огня и полностью отвечать положениям международного гуманитарного права.

"Общий эффект от конфликта и COVID очень усложнил положение для тех, кому приходится пересекать контактную линию. По лицам, которые сталкиваются с такими ограничениями по пересечению контактной линии, это еще более болезненно ударило. Больные люди также имеют трудности по доступу к основным медицинским услугам, семьи разделены, лицам пожилого возраста и так было непросто пересекать эту контактную линию еще до пандемии, а теперь у них вообще нет доступа к пенсиям. Молодые люди имеют трудности с тем, чтобы подать документы в вузы", - пояснила Богнер.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине обратила внимание на то, что стороны конфликта должны позаботиться о том, чтобы возобновить способ пересечения линии разграничения, чтобы при этом уважалось человеческое достоинство и люди могли иметь доступ к базовым услугам, имели равные права и не было дискриминации.

"Мы обеспокоенны информацией от Офиса омбудсмена о том, что не выполняются меры относительно COVID-19 в учреждениях содержания. Было 120 подтвержденных случаев COVID-19 в тюрьмах, и один человек даже умер. Однако тестирование очень ограничено, может быть больше случаев. В ответ на это мы призываем, чтобы были приняты меры, чтобы сократить тюремное население путем введения законопроекта по амнистии, и следует больше использовать приговоры, которые не предусматривают заключения", - добавила она.

Кроме того, Богнер указала на важность того, чтобы международные организации как можно скорее получили беспрепятственный доступ к заключенным и местам лишения свободы на территории самопровозглашенных республик на Востоке Украины.

По ее словам, Covid-19 также повлиял на судопроизводство в Украине.

"Мы опросили 121 юриста. Из-за COVID-19 сейчас труднее получить доступ к судебным ведомостям, также тяжело проводить конфиденциальные встречи с клиентами. Мы также видим, что журналисты жалуются на то, что у них нет доступа к судебным слушаниям из-за того, что начался карантин... Также есть задержки в рассмотрении уголовных дел. На 40% не заполнены еще рабочие места в судебных учреждениях", - отметила она.

Богнер также указала, что в ООН обеспокоенны в связи с нападениями на журналистов, политических деятелей, членов меньшинств, таких как ромы, ЛГБТИ в Украине.

"Мы обеспокоены тем, что это и также безнаказанность тех, кто нападает на журналистов, политических деятелей, а также членов меньшинств, таких как ромы, ЛГБТИ, создает климат, где больше таких нападений можно ожидать. Несколько физических нападений было зафиксировано против журналистов. По крайней мере, два журналиста, один политический эксперт получили в онлайне угрозы и запугивание. Большинство таких случаев были направлены против журналистов, который пишут о том, как власть реагирует на COVID-19. Пять нападений были зафиксированы против людей ЛГБТИ и людей, которые считаются принадлежащими к ЛГБТИ", - добавила она.

Глава Мониторинговой миссии указала на то, что накануне местных выборов в октябре власть должна предотвратить такие нападения. Также она отметила, что миссия продолжает фиксировать нарушения международных положений по правам человека и гуманитарного права в АР Крым и городе Севастополь, временно оккупированными РФ.