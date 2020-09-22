Полиция задержала харьковчанина, "специализровавшегося" на кражах из храмов

Полиция задержала находившегося в розыске с марта этого года 31-летнего харьковчанина, осужденного за совершение серии краж из храмов в разных регионах Украины.

"Мужчина постоянно менял адреса проживания, не общался с родными и знакомыми, чтобы полиция не смогла выйти на его след. Работники харьковского уголовного розыска провели ряд оперативных мероприятий и установили место, где скрывался злоумышленник", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В ходе следствия было установлено, что мужчина совершил 7 краж из храмов на территории Харьковской, Киевской, Житомирской и Черниговской областей. Похищенные иконы и другие ценные вещи он продавал через интернет. Суд признал его виновным по ч.3 ст.185 (кража) УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Сейчас задержанный передан в Новобаварский отдел полиции.