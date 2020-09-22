События

13:24 22.09.2020

В Одесской области задержали группу паломников, нарушивших правила пребывания в Украине

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В Одесской области сотрудники Государственной пограничной службы Украины совместно с представителями Национальной полиции Украины задержали группу иностранцев, нарушивших правила пребывания в стране.

"Недалеко государственной границы, на перекрестке дорог обнаружили микроавтобус "Мерседес Спринтер". Им 35-летний гражданин Украины перевозил одиннадцать иностранцев, не имеющих при себе документов. Учитывая тенденцию последних дней, пограничники предположили, что данные иностранцы могли скрыть свои паспортные документы, чтобы избежать ответственности за нарушение пограничного законодательства или условий пересечения границы. Углубленная проверка только подтвердила сомнения. Среди личных вещей путешественников таки нашлись паспорта. Как выяснилось, все иностранцы этого "рейса" нарушили правила пребывания в Украине", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Иностранцы пытались объяснить свое пребывание в пограничной зоне тем, что якобы планировали посетить старинное кладбище, а документы оставили в отеле города Умань, в котором проживали. Однако пограничники установили, что все они едут из Умани после завершения празднования Рош га-Шана. После осмотра вещей обнаружились и паспортные документы – одного гражданина Франции и десяти граждан Израиля.

Для установления обстоятельств правонарушения и последующего принятия правового решения группу иностранцев-паломников доставили в пограничное подразделение.

Материалы об административном правонарушении пограничники направили в суд для принятия правового решения. Иностранцам запретят въезд на территорию Украины сроком на пять лет и принудительно вернут в страны происхождения.

Теги: #пограничник #одесская_область
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