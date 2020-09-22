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11:51 22.09.2020

СБУ разоблачила руководителей "Укрзализныци" в организации коррупционной схемы в контейнерных перевозках

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СБУ разоблачила руководителей "Укрзализныци" в организации коррупционной схемы в контейнерных перевозках

Служба безопасности Украины разоблачила отдельных руководителей АО "Укрзализныця" (УЗ) в организации коррупционной схемы в контейнерных перевозках, в ходе которой было выведено "в тень" 4 млн грн.

Как сообщается на сайте СБУ, оперативники спецслужбы установили, что должностные лица искусственно создали для одного из филиалов УЗ заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов. Это привело к необходимости привлечь частные коммерческие структуры для поиска клиентов. В дальнейшем такие услуги начала оказывать подконтрольная организаторам коммерческая структура, которая фактически монополизировала этот сегмент рынка.

"Сотрудники СБУ в рамках начатого уголовного производства задокументировали вывод "в тень" через счета фирм с признаками фиктивности более 4 млн грн. Деньги были присвоены организаторами и участниками противоправной схемы", - указано в сообщении.

Отмечается, что во время обысков в Киеве и Одессе в служебных помещениях УЗ и офисе коммерческой структуры правоохранители обнаружили оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов. Кроме того, изъято более 1,2 млн грн, на которые суд наложил арест.

В настоящее время проходит досудебное расследование в уголовном производстве по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины.

"Финансовое состояние компании, которую я возглавил меньше месяца назад, крайне тяжелое. Конечно, каждый день мы работаем над тем, чтобы его улучшить. Но вместе с тем я прекрасно понимаю, что финансовая ситуация в УЗ была бы намного лучше, если бы не коррупция и служебные злоупотребления и махинации, совершенные сотрудниками компании и их соучастниками. Я лично обратился в правоохранительные органы за помощью в очистке авгиевых конюшен УЗ. Сейчас мы уже эффективно сотрудничаем для обеспечения проведения ими быстрого, полного и беспристрастного расследования, чтобы каждый, кто совершил уголовное преступление, был привлечен к ответственности", - прокомментировал данный инцидент глава "Укрзализныци" Владимир Жмак в своем Telegram-канале во вторник.

Теги: #контейнеры #сбу #коррупция #укрзализныця
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