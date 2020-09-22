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11:46 22.09.2020

КС в открытом режиме слушает дело о толковании "достойных условий жизни"

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Большая палата Конституционного суда Украины на пленарном заседании в форме устного производства слушает дело по конституционному представлению 142 народных депутатов об официальном толковании отдельного положения абзаца 4 преамбулы Конституции - словосочетания "достойных условий жизни" человека в системной связи с рядом других положений Основного закона.

Как передаёт во вторник корреспондент агентства "Интерфакс- Украина", судья-докладчик по делу Галина Юровская изложила суть представления. По мнению народных депутатов, необходимость официального толкования того, какие условия жизни человека следует считать достойными, возникла с учётом социальной направленности экономики и обязательств государства обеспечивать права и свободы человека.

Представитель автора конституционного представления народный депутат Галина Третьякова в своём выступлении указала, что прожиточный минимум в бюджетном кодексе не адекватен реальному прожиточному минимуму.

По ее словам, система обязательного социального страхования управляется не государством и не обеспечивает в полной мере социальную защиту.

Третьякова отметила, что, по ее мнению, есть разница между правом на уровень достойной жизни и правом на достойную жизнь, и эти дефиниции следует уточнить.

Теги: #кс
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