В Киеве за сутки еще 270 больных коронавирусом, семь человек умерли, более полусотни госпитализированы – Кличко

В Киеве за сутки выявили еще 270 больных коронавирусом, умерли семь человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко во вторник.

"Коронавирус не отступает. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 270 больных. Из них - 33 ребенка. Семь человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 325 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 20 028", - сообщил Кличко в своем Telegram-канале.

Среди заболевших 136 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 111 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 11 девочек от 2 до 16 лет и 22 мальчика от 7 месяцев до 16 лет. Заболели и восемь медиков.

В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 61 человек. Всего коронавирус преодолели 5 929 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболеваний обнаружили в Деснянском районе - 43 и в Дарницком - 39. также 38 случаев в Днепровском районе столицы. Помните о главных правилах безопасности - носите маски, пользуйтесь антисептиками, следуйте социальной дистанции. Берегите себя!", - отметил Кличко.