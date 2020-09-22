События

11:34 22.09.2020

В Киеве за сутки еще 270 больных коронавирусом, семь человек умерли, более полусотни госпитализированы – Кличко

1 мин читать
В Киеве за сутки еще 270 больных коронавирусом, семь человек умерли, более полусотни госпитализированы – Кличко

В Киеве за сутки выявили еще 270 больных коронавирусом, умерли семь человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко во вторник.

"Коронавирус не отступает. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 270 больных. Из них - 33 ребенка. Семь человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 325 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 20 028", - сообщил Кличко в своем Telegram-канале.

Среди заболевших 136 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 111 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 11 девочек от 2 до 16 лет и 22 мальчика от 7 месяцев до 16 лет. Заболели и восемь медиков.

В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 61 человек. Всего коронавирус преодолели 5 929 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболеваний обнаружили в Деснянском районе - 43 и в Дарницком - 39. также 38 случаев в Днепровском районе столицы. Помните о главных правилах безопасности - носите маски, пользуйтесь антисептиками, следуйте социальной дистанции. Берегите себя!", - отметил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:34 22.09.2020
Киевская кондфабрика "Рошен" планирует увеличить уставный капитал в 3 раза

Киевская кондфабрика "Рошен" планирует увеличить уставный капитал в 3 раза

10:38 22.09.2020
В ВСУ за сутки подтверждены 35 новых случаев COVID-19

В ВСУ за сутки подтверждены 35 новых случаев COVID-19

10:36 22.09.2020
Без пробок и с честными тарифами. Киевская "Батькивщина" презентовала свою программу

Без пробок и с честными тарифами. Киевская "Батькивщина" презентовала свою программу

10:22 22.09.2020
Верещук вновь вызвала Кличко на дебаты: Поговорим, как мэр с мэром

Верещук вновь вызвала Кличко на дебаты: Поговорим, как мэр с мэром

10:18 22.09.2020
У меня команда, за которую не стыдно – Верещук

У меня команда, за которую не стыдно – Верещук

10:00 22.09.2020
Минздрав обратится к органам контроля относительно массового празднования Khortytsia Freedom в Запорожье

Минздрав обратится к органам контроля относительно массового празднования Khortytsia Freedom в Запорожье

09:12 22.09.2020
В Украине за сутки 2 884 заболевших COVID-19, 1 717 выздоровели, 59 умерли

В Украине за сутки 2 884 заболевших COVID-19, 1 717 выздоровели, 59 умерли

05:02 22.09.2020
Буковина по числу заражений COVID-19 занимает четвертое место в Украине

Буковина по числу заражений COVID-19 занимает четвертое место в Украине

02:31 22.09.2020
На Ривненщине 87 новых случая инфицирования коронавирусом

На Ривненщине 87 новых случая инфицирования коронавирусом

00:27 22.09.2020
Отмена ПЦР-теста при отсутствии симптомов на 14-й день самоизоляции позволит разгрузить лаборатории – Степанов

Отмена ПЦР-теста при отсутствии симптомов на 14-й день самоизоляции позволит разгрузить лаборатории – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 2 884 заболевших COVID-19, 1 717 выздоровели, 59 умерли

Сухачева назначили и.о. директора ГБР

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины, возвели новые укрепления возле Ужовки

Глава НАПК обвинил руководство ГБР в попытках давления

Украина направила директору-распорядителю МВФ письмо с обращением о начале работы в онлайн-режиме миссии в стране

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ разоблачила руководителей "Укрзализныци" в организации коррупционной схемы в контейнерных перевозках

КС в открытом режиме слушает дело о толковании "достойных условий жизни"

Пожар на территории лесничества в Голопристанском районе Херсонской области локализован

NASA опубликовало план полетов к Луне в 2021-24гг по программе Artemis

Пожар в доме Шабунина произошел в результате поджога - экспертиза

Спасатели продолжают тушение отдельных очагов тления на территории лесничества в Голопристанском районе на Херсонщине

Сухачева назначили и.о. директора ГБР

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины, возвели новые укрепления возле Ужовки

Итальянцы на референдуме высказались за сокращение количества мест в парламенте

Полиция Канады проводит операцию в Монреале по делу о ядовитой посылке Трампу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА