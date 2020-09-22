События

10:20 22.09.2020

Пожар на территории лесничества в Голопристанском районе Херсонской области локализован

1 мин читать
Пожар на территории лесничества в Голопристанском районе Херсонской области локализован

Спасатели локализовали пожар на территории Рыбальченского лесничества Збурьевского лесхоза, что в Голопристанском районе Херсонской области, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 9:00 22 сентября пожар на территории Рыбальченского лесничества Збурьевского лесхоза локализован", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Как сообщалось, пожар лесного массива на площади около 20 га возник 21 сентября в 15.40.

По состоянию на 7:00 22 сентября открытого огня не было, спасатели продолжали тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины.

Жертв и пострадавших нет

Теги: #херсонская_область #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:29 22.09.2020
Пожар в доме Шабунина произошел в результате поджога - экспертиза

Пожар в доме Шабунина произошел в результате поджога - экспертиза

07:57 22.09.2020
Спасатели продолжают тушение отдельных очагов тления на территории лесничества в Голопристанском районе на Херсонщине

Спасатели продолжают тушение отдельных очагов тления на территории лесничества в Голопристанском районе на Херсонщине

17:57 21.09.2020
На полигоне ОК "Юг" во время стрельб загорелась сухая трава и сухостой – Генштаб ВСУ

На полигоне ОК "Юг" во время стрельб загорелась сухая трава и сухостой – Генштаб ВСУ

09:44 21.09.2020
В Киеве продолжается ликвидация пожара на свалке в Дарницком районе, огонь частично перебросился на торфяники - ГСЧС

В Киеве продолжается ликвидация пожара на свалке в Дарницком районе, огонь частично перебросился на торфяники - ГСЧС

03:31 21.09.2020
На базе отдыха в Одесской области произошел пожар, есть погибший

На базе отдыха в Одесской области произошел пожар, есть погибший

02:00 21.09.2020
На Житомирщине горит свалка, есть угроза, что огонь перекинется на лес

На Житомирщине горит свалка, есть угроза, что огонь перекинется на лес

22:08 17.09.2020
Пожар на военном полигоне под Киевом локализован

Пожар на военном полигоне под Киевом локализован

02:46 13.09.2020
В Южноукраинске тушат пожар на городском полигоне твердых бытовых отходов

В Южноукраинске тушат пожар на городском полигоне твердых бытовых отходов

12:10 11.09.2020
Годовалый ребенок погиб, еще двоих детей спасли при пожаре на Львовщине

Годовалый ребенок погиб, еще двоих детей спасли при пожаре на Львовщине

09:19 11.09.2020
В Кривом Роге произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов

В Кривом Роге произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 2 884 заболевших COVID-19, 1 717 выздоровели, 59 умерли

Сухачева назначили и.о. директора ГБР

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины, возвели новые укрепления возле Ужовки

Глава НАПК обвинил руководство ГБР в попытках давления

Украина направила директору-распорядителю МВФ письмо с обращением о начале работы в онлайн-режиме миссии в стране

ПОСЛЕДНЕЕ

В ВСУ за сутки подтверждены 35 новых случаев COVID-19

NASA опубликовало план полетов к Луне в 2021-24гг по программе Artemis

Минздрав обратится к органам контроля относительно массового празднования Khortytsia Freedom в Запорожье

В Украине за сутки 2 884 заболевших COVID-19, 1 717 выздоровели, 59 умерли

Сухачева назначили и.о. директора ГБР

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины, возвели новые укрепления возле Ужовки

Итальянцы на референдуме высказались за сокращение количества мест в парламенте

Буковина по числу заражений COVID-19 занимает четвертое место в Украине

Полиция Канады проводит операцию в Монреале по делу о ядовитой посылке Трампу

На Ривненщине 87 новых случая инфицирования коронавирусом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА