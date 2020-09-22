Пожар на территории лесничества в Голопристанском районе Херсонской области локализован

Спасатели локализовали пожар на территории Рыбальченского лесничества Збурьевского лесхоза, что в Голопристанском районе Херсонской области, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 9:00 22 сентября пожар на территории Рыбальченского лесничества Збурьевского лесхоза локализован", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Как сообщалось, пожар лесного массива на площади около 20 га возник 21 сентября в 15.40.

По состоянию на 7:00 22 сентября открытого огня не было, спасатели продолжали тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины.

Жертв и пострадавших нет