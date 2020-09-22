NASA опубликовало план полетов к Луне в 2021-24гг по программе Artemis

Первый беспилотный полет нового американского космического корабля Orion в рамках программы Artemis состоится в 2021 году, сообщил на брифинге глава космического агентства США Джим Брайденстайн.

Тестовый полет корабля, названного Artemis-1, продлится около месяца. За ним в 2023 году последует пилотируемый полет Artemis-2 с экипажем на борту, рассказала руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов NASA Кэти Лейдерс. Высадка на поверхность Луны на этом этапе не предусматривается.

Согласно плану, в ходе миссии Artemis-3, которая должна состояться в 2024 году, уже будет осуществлена высадка астронавтов на поверхность Луны. Ее планируется осуществить в районе Южного плюса Луны. Два астронавта - мужчина и первая женщина на Луне, проведут на поверхности семь дней.

План миссии Artemis-3 предусматривает использование астронавтами посадочного модуля для высадки на Луне. Второй вариант предполагает вначале стыковку с окололунной станцией Gateway, а затем уже использование посадочного модуля.

Хотя окончательное решение по задействованию станции Gateway в ходе миссии Artemis-3 еще не принято, в рамках миссии Artemis-4 и всех последующих корабли Orion будут состыковываться о станцией Gateway. Два члена экипажа будут оставаться на ее борту на орбите, а остальные два астронавта отправятся на поверхность Луны.