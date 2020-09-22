События

09:12 22.09.2020

В Украине за сутки 2 884 заболевших COVID-19, 1 717 выздоровели, 59 умерли

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В Украине за сутки 2 884 заболевших COVID-19, 1 717 выздоровели, 59 умерли

В Украине по состоянию на утро вторника выявлено 2 884 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом выздоровевших – 1 717 человек, 59 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Днем ранее, 21 сентября, было 2 675 новых случаев инфицирования, 20 сентября сообщалось о 2 966 новых заболевших, 19 сентября – 3 240 новых заболевших, 18 сентября – о 3 228 новых заболевших, 17 сентября был зафиксирован антирекорд - 3 584 инфицированных, 16 сентября сообщалось о 2 958 заболевших COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро вторника 181 237 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 642 человека, выздоровели - 79 901 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеет 97 694 человека, что на 1 108 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (372), Тернопольской (293), Львовской (275) и Одесской (233) областях, в Киеве (270).

Теги: #коронавирус
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