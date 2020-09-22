Пожар в доме Шабунина произошел в результате поджога - экспертиза

Экспертиза подтвердила умышленный поджог дома председателя Общественной организации Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

"Получили выводы экспертизы относительно моего дома - 100% умышленный поджог", – написал Шабунин на своей странице в Фейсбуке во вторник утром.

Он отметил, что не имеет права разглашать материалы производства нацполиции. "Очень прозрачно намекну: к их экспертизе у меня претензий нет", – подчеркнул антикоррупционер.

"Поджог осуществлялся способом, оставлял минимальные шансы на спасение людей в доме. Господа чудо, что соседка среди ночи не спала. Ни исполнителей, ни, тем более, заказчики преступления не найдены", – написал Шабунин.

Как сообщалось, в ночь на 23 июля Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома.