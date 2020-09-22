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07:57 22.09.2020

Спасатели продолжают тушение отдельных очагов тления на территории лесничества в Голопристанском районе на Херсонщине

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Спасатели продолжают тушение отдельных очагов тления на территории лесничества в Голопристанском районе на Херсонщине

В Голопристанском районе Херсонской области спасатели продолжают тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины на территории Рыбальченского лесничества Збурьевского лесхоза, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7.00 22 сентября открытого огня нет, наблюдается тление отдельных очагов лесной подстилки и остатков древесины… Жертв и пострадавших нет", – сказано в утренней сводке ГСЧС во вторник.

К тушению привлечены 104 человека и 32 единицы техники, из них от ГСЧС 62 человека личного состава и 15 единиц техники (в том числе 2 самолета АН-32П ГСЧС, которыми осуществлено 4 сбросы, 32 т. воды).

В ведомстве напомнили, что пожар лесного массива на площади около 20 га возник 21 сентября в 15.40.

Теги: #херсонская #пожар #лесхоз
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