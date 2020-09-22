Сухачева назначили и.о. директора ГБР
Новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев.
В информации на сайте ГБР в понедельник вечером указывается, что Сухачев закончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого в Харькове и имеет степень доктора юридических наук.
С 2000 начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя Главного управления Центрального управления СБ Украины.
В течение 2017-2019 работал заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины.
В 2019-2020 проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.
По результатам открытого конкурса в августе 2020 назначен на должность заместителя директора ГБР.
Ранее возглавлявший ГБР Александр Соколов вернулся на должность заместителя директора Бюро.