События

03:47 22.09.2020

Полиция Канады проводит операцию в Монреале по делу о ядовитой посылке Трампу

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Полиция Канады проводит операцию в Монреале по делу о ядовитой посылке Трампу

Полиция Канады проводит в Монреале операцию, связанную с делом о содержавшей яд посылке президенту США Дональду Трампу, сообщает канадское радио.

В расследовании задействовано подразделение, которое специализируется на работе с опасными веществами. В местной полиции отметили, что "приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности общественности".

Ранее сообщалось о задержании женщины, подозреваемой в отправке посылки с ядовитым веществом рицин в Белый дом, при попытке въехать в США из Канады на пограничном переходе в штате Нью-Йорк.

Посылка, отправленная на имя президента США Дональда Трампа, была перехвачена на прошлой неделе: по информации СМИ, специалисты проанализировали содержавшееся в ней вещество и подтвердили, что речь действительно идет о рицине. В ряде случаев отравление этим ядом может быть фатально.

Теги: #президент #сша #канада #посылка
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