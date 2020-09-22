На Ривненщине 87 новых случая инфицирования коронавирусом

В Ривненской области зафиксировали 62 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, всего 11 353 инфицированных, сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер 21 сентября на Ровенщине зарегистрировано 87 новых случаев заболевания COVID-19", – написал Коваль на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Глава ОГА отметил, что возраст заболевших от 2 до 72 лет.

Кроме того, он добавил, что от COVID-19 в области умерли 152 человека.

"Преодолели болезнь 8859 человек. Выздоровел 139 жителей области", – написал Коваль.

Также он добавил, что в работе лабораторий области остается 322 образца.