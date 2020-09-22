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01:27 22.09.2020

Трамп заявил, что предварительно одобрил сделку по TikTok

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Трамп заявил, что предварительно одобрил сделку по TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил о предварительном согласии на сделку по китайской социальной сети TikTok.

"Она готовится. Я дал предварительное согласие. У нас должна быть полная безопасность", - сказал Трамп американским журналистам.

Как сообщалось, 6 августа текущего года Трамп подписал указ, предусматривающий блокировку TikTok в США через 45 дней, если американские операции сервиса не будут проданы американской компании. Таким образом, он дал китайской ByteDance Ltd., владельцу TikTok, время до 20 сентября на заключение сделки.

Позднее, 14 августа, Трамп подписал новый указ, которым ограничил срок завершения потенциальной сделки 90 днями, то есть она должна быть завершена до 12 ноября. Сделка, касающаяся американских операций TikTok, также требует одобрения китайских властей.

ByteDance представила на рассмотрение властей США предложение, которое, как она рассчитывала, устранит опасения Трампа, связанные с безопасностью данных американских пользователей TikTok.

В соответствии с этим предложением ByteDance выделит операции TikTok в новую компанию - TikTok Global, которая будет отвечать за услуги сервиса в США, а также других странах мира, за исключением Китая.

Oracle и Walmart приобретут в общей сложности 20% TikTok Global, говорится в совместном пресс-релизе двух компаний. Oracle купит 12,5% новой компании и станет поставщиком услуг облачного хранения данных для сервиса, Walmart получит 7,5% TikTok Global и станет ее партнером в ряде сфер, включая электронную коммерцию и платежные услуги.

ByteDance, которая будет владеть 80% TikTok Global, на 40% принадлежит американским инвестфондам, и, таким образом, с учетом долей Oracle и Walmart, TikTok Global будет контролироваться инвесторами из США.

Как ожидается, TikTok Global создаст более 25 тыс. новых рабочих мест в США и обеспечит налоговые поступления более чем в $5 млрд в бюджет страны.

Теги: #сша #tiktok #трамп #сделка
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