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23:47 21.09.2020

Зеленский подписал закон о повышении уровня государственной поддержки лиц с инвалидностью с детства

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Зеленский подписал закон о повышении уровня государственной поддержки лиц с инвалидностью с детства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 3 Закона Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" по повышению лицам с инвалидностью с детства надбавки на уход".

Соответствующий закон № 851-IX, который Верховная Рада приняла 2 Сентябрь 2020, глава государства подписал в понедельник вечером.

"Документ усиливает социальную защиту лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью путем повышения уровня государственной поддержки", – говорится в сообщении на сайте президента Украины.

В частности, предполагается, что повышение указанной надбавки будет поэтапным и она увеличится следующим образом:

- лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы: с 1 января 2021 - с 75% до 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а с января 2022 - до 200% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

- лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе Б I группы: с 1 января 2021 - с 50% до 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

- одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе: с 1 января 2021 - с 15% до 75% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

- на ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 6 лет: с 1 января 2021 - со 100% до 150% прожиточного минимума для детей до 6 лет, а с 1 января 2022 - до 200% прожиточного минимума для детей до 6 лет

- на ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2021 - со 100% до 150% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет, а с 1 января 2022 - до 200% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Теги: #господдержка #зеленский #инвалиды
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