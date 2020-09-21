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22:03 21.09.2020

Зеленский подписал закон о государственных портфельных гарантиях

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Зеленский подписал закон о государственных портфельных гарантиях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно предоставления государственных гарантий на портфельной основе и внедрение финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем" № 873-ІХ, который парламент принял 3 сентября 2020 года.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, документ направлен на расширение возможности доступа к кредитным ресурсам для микро-, малых и средних предприятий.

"Согласно закону, в текущем году государство может предоставить портфельные гарантии в объеме до 5 млрд грн. Для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставляемых украинским микропредприятиям и МСБ в размере, не превышающем 80% общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту, необходимо решение Кабинета Министров, согласованное с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета", – сказано в сообщении на сайте президента Украины в понедельник вечером.

В документе отмечается, что порядок отбора банков-кредиторов и условия предоставления государственных гарантий на портфельной основе, размер и вид обеспечения, предоставляемого такими субъектами хозяйствования, устанавливаются правительством. Предоставление таких гарантий оформляется в виде договора между Министерством финансов и банком-кредитором.

Кроме того, закон предусматривает внедрение финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем, что позволит реализовать инициативы президента Украины относительно доступного ипотечного кредитования.

Теги: #зеленский #закон #госгарантии
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