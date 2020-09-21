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20:53 21.09.2020

Глава НАПК обвинил руководство ГБР в попытках давления

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Глава НАПК обвинил руководство ГБР в попытках давления

Руководитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил о попытках руководства Государственного бюро расследований (ГБР) осуществить давление на НАПК.

Как сообщается на сайте НАПК, об этом Новиков сказал после допроса в ГБР в качестве свидетеля.

Глава НАПК увязывает попытки давления со стороны ГБР с действиями НАПК для "решения конфликта интересов у руководителей Бюро – Александра Бабикова и Александра Соколова".

Новиков сказал, что среди причин вызова на допрос он видит недавнее письмо НАПК к руководителю Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Денису Монастырскому. "В письме отмечается, что заместитель директора Александр Бабиков работает в условиях потенциального конфликта интересов, осуществляя руководство ГБР, которое занимается расследованием дел Майдана", - отмечается в пресс-релизеб

"Конфликт интересов у заместителя директора ГБР Бабикова будет постоянным. Единственным мероприятием [для полного разрешения конфликта интересов] в этом случае может быть только его увольнение с должности", - убежден глава НАПК.

Новиков рассказал, что НАПК также внесло предписание и.о. директора ГБР Александру Соколову о непредоставлении работниками ГБР информации о конфликте интересов у него и его заместителя. "Так, НАПК имеет основания считать, что Александр Соколов не осуществил меры по устранению конфликта интересов, насчитав премию и другие выплаты самому себе", - отмечается в пресс-релизе.

"Мы связываем эти вызовы, которые состоялись с тем, что Национальное агентство осуществляет непосредственно свою работу, а ГБР - фактически препятствует осуществлению этих функций", - заявил Новиков.

Официальная причина вызова руководителя НАПК на допрос в ГБР касается дела о злоупотреблениях экс-руководства НАПК на более чем 9 млн грн при аренде оборудования для Регистра деклараций.

Теги: #гбр #напк #давление
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