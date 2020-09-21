Зеленский подписал закон об обеспечении оздоровления и отдыха детей, требующих особого внимания и поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" по обеспечению оздоровления и отдыха детей, требующих особого внимания и поддержки" № 829-IX, который Верховная Рада приняла 1 сентября, сообщает пресс-служба главы государства.

"Документ обеспечивает поддержку льготных категорий детей путем финансирования из госбюджета их оздоровления и отдыха в детских учреждениях, расположенных в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, на побережье Черного и Азовского морей", - говорится в информации.

Согласно закону, в 2020 году на мероприятия по оздоровлению детей будет направлено 80 млн грн по новой бюджетной программе Министерства социальной политики.

Закупку соответствующих услуг предполагается проводить в порядке, определенном Кабинетом министров в соответствии с требованиями закона "О публичных закупках".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.