Трамп подписал указ, дающий возможность наказывать, в том числе иностранцев за поставку оружия Ирану - О'Брайен

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в понедельник заявил, что Дональд Трамп подписал в понедельник указ, дающий возможность вводить ограничительные меры, в том числе, против иностранных государств за поставку, продажу и транспортировку оружия Ирану.

"Президент подписал только что указ, который делает возможным вводить экономические санкции против стран, корпораций и физических лиц, которые способствуют поставкам, продаже или транспортировке неядерного оружия Ирану", - сказал О'Брайен на пресс-конференции.

Он отметил, что в ООН, отказавшись продлить истекающее в октябре оружейное эмбарго против Ирана, подвергают опасности весь Ближний Восток и потому - США предстоит самим добиваться прекращения торговли оружием с Ираном.

В заявлении Трампа, распространенном Белым домом, отмечается, что США будут блокировать активы на своей территории людей и юрлиц, которые будут подпадать под новые санкции против торговли с оружием против Ирана.

Санкции могут вводиться и "против тех, кто предоставляет обучение (использованию вооружения - ИФ), финансовую поддержку, услуги или другие виды помощи, касающейся этого вооружения".

Трамп подчеркивает, что такие меры, по мнению США, помогут де-факто восстановить эмбарго ООН на поставку вооружений в Иран. Ранее в СБ ООН отказались продлить это эмбарго, срок действия которого истекает в октябре 2020 года.

"Указ существенно подорвет способность Ирана экспортировать оружие, снабжая им террористов и опасным действующим лица на Ближнем Востоке. Также указ затруднит закупку Ираном оружия для усиления собственных вооруженных сил", - подчеркивает президент США.

В ночь на воскресенье глава госдепа Майк Помпео объявил, что по инициативе его страны следует восстановить санкции ООН против Ирана, так как эта страна, по мнению США, нарушала параметры соглашения по атому с "шестеркой" международных посредников. Возможность подобного восстановления санкций действительно предусматривается в соглашении. При этом остальные ключевые члены СБ ООН считают, что в данном случае США не имеют права восстанавливать санкции, так как по собственной воле вышли из ядерной сделки с Ираном. Теперь, как ожидается, стороны будут спорить в СБ ООН по этому вопросу.

В настоящее время 13 из 15 входящих в СБ ООН стран считают, что США не имеют права добиваться возобновления санкций, так как не являются участниками соглашения по иранскому атому.

В этой ситуации генсек ООН Антониу Гутерриш проинформировал, что пока не может ничего предпринять в плане восстановления санкций, поскольку между членами СБ ООН нет единого мнения по этому вопросу.