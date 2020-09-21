"Нацкорпус" провёл акцию протеста у телеканалов "112.Украина", "ZIK" и "NewsOne"

Активисты партии "Национальный корпус" и ее сторонники провели в понедельник вечером в Киеве акцию протеста у офисов телеканалов "112.Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", несколько десятков протестующих прибыло под зданиями телеканалов с требованием прекратить их работу.

Участники протеста называют данные телеканалы инструментом влияния Российской Федерации на сознание украинских граждан.

С собой члены "Национального корпуса" принесли плакаты, партийные флаги, а у входа в телеканалы "112-Украина" и "ZIK" установили инсоляцию, на которой логотипы СМИ изображены на фоне шашки динамита.

Сам протест был приурочен к началу российских военных учений "Кавказ-2020". Как говорят организаторы акции, пока РФ скапливает войска у украинских границ, три вышеупомянутых канала обеспечивают ей плацдарм внутри страны.

После этого у студии "112.Украина" активисты зажгли фаеры.

Правопорядок на месте обеспечивали сотрудники полиции, полиции диалога и военнослужащие Национальной гвардии. Акция прошла мирно.