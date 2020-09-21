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18:21 21.09.2020

Кабмин возобновил работу КПП в Киевском речном порту

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Кабмин возобновил работу КПП в Киевском речном порту

Кабинет министров Украины исключил международный пункт пропуска в Киевском речном порту из списка временно закрытых в связи с карантинными мероприятиями.

Соответствующее распоряжение Кабмина №1132-р от 16 сентября обнародовано на сайте правительства.

Как сообщалось, 13 марта Кабинет министров принял распоряжение №288, которым временно с 7 апреля закрыл 115 пунктов пропуска через госграницу в связи с карантином, а еще в 28-ми временно прекратил пешеходное сообщение.

Позже, распоряжением от 20 мая №589 правительство возобновило работу 66 пунктов пропуска на границе с Европейским Союзом и Молдовой, а 12 июня приняло постановление №477, которым исключило из перечня временно закрытых пунктов пропуска 15 международных аэропортов.

Теги: #кпп #речпорт #кабмин
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