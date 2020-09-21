Нардеп Юрченко на заседании по избранию ему меры пресечения: я ни у кого ничего не вымогал

Народный депутат Украины Александр Юрченко заявляет о безосновательности подозрения, выдвинутого в его адрес.

"Никакого отношения к тому, что представлено в материалах досудебного расследования, я не имею, никакие средства я не брал, никого к предоставлению мне каких-либо средств я не подстрекал и не вымогал", - сказал депутат.

Он заявил, что уголовное преследование необходимо для "давления на тех, кто хочет, чтобы в Украине работало законодательство, регулирующее отходы".

"На меня возложены обязательства бороться с группами влияния... это (уголовное преследование - ИФ) цена борьбы за справедливость", - сказал он.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в понедельник рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату Александру Юрченко, который подозревается в получении неправомерной выгоды.

Прокурор, обосновывая необходимость избрания меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 499 384 млн грн, отметил, что при анализе рисков следует учитывать, что преступление было совершено с использованием служебных полномочий, пособников, подозреваемый часто ездит за границу.

Как сообщалось, 10 сентября НАБУ сообщило о подозрении помощнику нардепа Юрченко по ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 (пособничество, принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды) УК Украины. Также к генеральному прокурору был направлен проект подозрения относительно действий нардепа.

В Бюро сообщили, что в рамках расследования собраны доказательства для сообщения о подозрении нардепу в совершении преступлений, предусмотренных ст. 368 УК и ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины.

В тот же день детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП и по предварительной договоренности с Офисом генпрокурора прибыли в Офис с целью внесения сведений в ЕРДР и подписании ряда ходатайств о проведении следственных действий в отношении депутата. Также был предоставлен проект сообщения о подозрении, справка о собранных доказательствах и материалы уголовного производства, подтверждающие обоснованность подозрения.

Однако руководитель департамента Офиса генпрокурора сообщил, что он не видит достаточных оснований для доклада Генеральному прокурору о необходимости внесения сведений о возможном совершении уголовного преступления народным депутатом в ЕРДР.

11 сентября НАБУ повторно направило в Офис генпрокурора письмо о необходимости внесения сведений в ЕРДР относительно действий нардепа, однако ответа предоставлено не было.

15 сентября генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, выступая в парламенте, заявила, что пока нет оснований объявлять о подозрении народному депутату Юрченко.

В тот же день Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал помощника нардепа с альтернативой залога в 1 млн. В НАБУ же опубликовали видеозаписи, подтверждающие их позицию касательно дела нардепа Юрченко.

17 сентября Венедиктова подписала подозрение Юрченко.