На полигоне ОК "Юг" во время стрельб загорелась сухая трава и сухостой – Генштаб ВСУ

Во время проведения штатных стрельб, на полигоне оперативного командования "Юг" произошло возгорание сухой травы в поле и сухостоя в лесополосе, и сейчас идет тушение пожара, сообщает в понедельник вечером Генеральный штаб ВСУ.

"Благодаря совместным оперативным и слаженным действиям личного состава, привлеченного для проведения учений, и представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, распространение огня было прекращено и сейчас продолжается ликвидация последствий пожара", - говорится в опубликованном в соцсети Фейсбук сообщении.

Для тушения была задействована соответствующая дежурная пожарная техника и авиация.

"Личный состав и технические средства не пострадали", - добавили в Генштабе ВСУ.

Вместе с тем, в Госслужбе Украины по ЧС сообщают о мерах по тушению лесного пожара в Голопристанском районе Херсонской области.

"21 сентября в ГСЧС поступила информация, что в Голопристанском районе на территории лесного массива возник пожар на площади около 10га. На тушение пожара сразу были направлены пожарно-спасательные подразделения. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в опубликованном на странице ГСЧС в соцсети Фейсбук сообщении.

К тушению пожара привлечены 104 человек и 32 ед. техники, из них от ГСЧС 62 чел. Личного состава и 15 ед. техники (в том числе 2 самолета АН-32П, с которых осуществляются сбросы воды), от ВСУ 12 человек и 5 единиц техники (в том числе 2 пожарных танка и вертолет ВСУ с водосливным устройством).