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17:38 21.09.2020

Российские наемники трижды открывали огонь Донбассе в понедельник, без потерь

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Российские наемники трижды открывали огонь Донбассе в понедельник, без потерь

С начала текущих суток, 21 сентября, на Донбассе российские наемники трижды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Так, недалеко от Марьинки враг провоцировал наших военных выстрелами из стрелкового оружия, а затем произвел три выстрела из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2. Неприцельный огонь из стрелкового оружия в сторону наших позиций зафиксирован вблизи населенного пункта Водяное", - говорится в сводке по ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 17.30, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов нет.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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