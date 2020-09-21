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17:15 21.09.2020

ВАКС избирает меру пресечения нардепу Юрченко

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ВАКС избирает меру пресечения нардепу Юрченко

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в понедельник рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату Александру Юрченко, который подозревается в получении неправомерной выгоды.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс Украина", Юрченко присутствует на заседании суда.

Прокурор, обосновывая необходимость избрания меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 499 384 млн грн, отметил, что при анализе рисков следует учитывать, что преступление было совершено с использованием служебных полномочий, пособников, подозреваемый часто ездит за границу.

Также прокурор отметил риск возможного влияния подозреваемого на свидетелей, среди которых, в том числе его подчинённые.

Кроме того, по словам представителя обвинения, могут быть использованы связи в госструктурах и правоохранительных органах.

"Имея статус народного депутата,... Юрченко может совершать другие преступления", - подчеркнул прокурор.

Адвокаты Юрченко в свою очередь заявили, что в основу подозрения положены допущения, а доказательства являются ненадлежащими и не содержат признаков правонарушения. "У стороны обвинения отсутствуют правовые основания для избрания какой-либо меры пресечения ", - считает защита.

По мнению адвокатов, подозрение основано "на материалах оперативно-розыскного дела, которое содержит признаки полицейской провокации".

После выступления с доводами против удовлетворения ходатайства об избрании меры пресечения защита попросила прекратить трансляцию для озвучивания данных медицинских документов.

Трансляция слушания ведётся на ютуб-канале ВАКС.

Как сообщалось, 10 сентября НАБУ сообщило о подозрении помощнику нардепа Юрченко по ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 (пособничество, принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды) УК Украины. Также к генеральному прокурору был направлен проект подозрения относительно действий нардепа.

В Бюро сообщили, что в рамках расследования собраны доказательства для сообщения о подозрении нардепу в совершении преступлений, предусмотренных ст. 368 УК и ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины.

В тот же день детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП и по предварительной договоренности с Офисом генпрокурора прибыли в Офис с целью внесения сведений в ЕРДР и подписании ряда ходатайств о проведении следственных действий в отношении депутата. Также был предоставлен проект сообщения о подозрении, справка о собранных доказательствах и материалы уголовного производства, подтверждающие обоснованность подозрения.

Однако руководитель департамента Офиса генпрокурора сообщил, что он не видит достаточных оснований для доклада Генеральному прокурору о необходимости внесения сведений о возможном совершении уголовного преступления народным депутатом в ЕРДР.

11 сентября НАБУ повторно направило в Офис генпрокурора письмо о необходимости внесения сведений в ЕРДР относительно действий нардепа, однако ответа предоставлено не было.

15 сентября генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, выступая в парламенте, заявила, что пока нет оснований объявлять о подозрении народному депутату Юрченко.

В тот же день Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал помощника нардепа с альтернативой залога в 1 млн.

В НАБУ же опубликовали видеозаписи, подтверждающие их позицию касательно дела нардепа Юрченко.

17 сентября Венедиктова подписала подозрение Юрченко.

Теги: #юрченко #вакс
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