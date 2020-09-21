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17:11 21.09.2020

Минобороны Украины разработало новый сухпай с улучшенным составом и расширенным рационом

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Минобороны Украины разработало новый сухпай с улучшенным составом и расширенным рационом

Расширенную линейку улучшенных рационов сухого пайка нового образца на базе т.н.10-й нормы, рассчитанной на разовые приемы пищи военнослужащими, презентовали в Министерстве обороны Украины.

"Среди преимуществ обновленной версии - расширение до 24-х рационов, вместо довольно однообразных блюд из предыдущего сухпайка, увеличено содержание мяса и реторт-пакеты, современные и, по отзывам военнослужащих, удобнее, чем жестяные банки", - говорится в сообщении, обнародованном Минобороны Украины в понедельник.

В понедельник были представлены два из 24-х рационов, в которые входят 100 граммов мясной консервы, 60 граммов паштета, 280 граммов блюда (как пример - гречка с овощами и свининой), в которую включены 50 граммов мяса, галетное печенье, стик меда, кофе и чай. Каждый из этих рационов вполне достаточен для полноценного разового приема пищи военнослужащими в условиях выполнения заданий.

На данный момент в ВСУ два вида сухих пайков – 15-тая норма, введенная в 2016 году, и устаревшая 10-ая норма, которые являются суточными. Поэтому на повестке дня сейчас - введение сухого пайка для разового приема пищи.

"Моделируем стандартную ситуацию: группе военнослужащих надо уехать из пункта постоянной дислокации воинской части или с позиций на передовой в зоне проведения ООС для выполнения задачи. Горячий завтрак они, например, могут употребить перед выездом, а после приезда - ужин. В таком случае возникает вопрос, чем их кормить в обед, когда они будут в пути или выполнять задачи?" - прокомментировал замначальника управления развития продовольственного обеспечения Главного управления сопровождения матобеспечения ВСУ полковник Александр Хмыз.

Он отметил, что если выдать таким военнослужащим сухие пайки, рассчитанные на суточное питание, существующим порядком это автоматически лишает их права на горячее питание в ужин и завтрак на следующий день. Но в приоритете Минобороны стоит именно горячее питание. В таких ситуациях может пригодиться сухой паек промежуточного питания, рассчитанный на разовый прием пищи. Таким образом военнослужащие не теряют права на горячее питание, пояснил Хмыз.

"Напомним, сухие пайки остаются исключительно вспомогательной формой питания личного состава ВСУ. Основные пищевые потребности Вооруженных сил обеспечивает "горячее питание" - то есть пища полноценного горячего приготовления с завтраком, обедом и ужином, первым и вторым блюдами, десертами, фруктами и тому подобное. Такая форма питания является приоритетной как в пункте постоянной дислокации частей (то есть, в тылу), так и на передовых позициях в районе проведения ООС", - добавили в Минобороны.

Теги: #минобороны #сухпай
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