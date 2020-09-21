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16:38 21.09.2020

В США вакцина против коронавируса станет доступной задолго до конца года – Трамп

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В США вакцина против коронавируса станет доступной задолго до конца года – Трамп

Вакцина против коронавируса COVID-19 станет доступной в США намного раньше конца 2020 года, первыми, вероятно, будут вакцины компаний Pfizer, Inc. и Johnson&Johnson, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"У вас она будет задолго до конца года, может, к концу октября", - заявил Трамп в эфире телеканала Fox and Friends.

Он уточнил, что первой готовой вакциной, вероятно, будет вакцина производства компании Pfizer, Inc. Трамп также похвалил работу разработчиков вакцины Johnson&Johnson, отметив, что она "вероятно, будет (готова - ИФ) немного позже".

Помимо этого, он упомянул вакцины против коронавируса компаний Moderna и AstraZeneca, сказав, что "они справляются очень хорошо ".

Трамп подчеркнул, что при разработке вакцин особое внимание уделялось их безопасности.

"Абсолютная безопасность, это (приоритет - ИФ) номер один", - сказал Трамп.

Ранее президент США заявил, что не исключает, что вакцина будет готова к президентским выборам, запланированным на 3 ноября.

Ранее в сентябре, компания AstraZeneca сообщила, что приостановила клинические испытания вакцины против COVID-19 для расследования "потенциально необъяснимой болезни".

AstraZeneca - одна из трех компаний, которые проводят испытания третьей фазы коронавирусной вакцины в США. Потенциальные вакцины компаний Pfizer и Moderna в настоящее время в также проходят клинические испытания.

Теги: #сша #трамп #вакцина #коронавирус
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