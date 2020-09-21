События

16:05 21.09.2020

Председатель Харьковского окружного админсуда давила на судью для принятия "правильного решения" - СБУ

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Председатель Харьковского окружного админсуда давила на судью для принятия "правильного решения" - СБУ

Служба безопасности Украины совместно с НАБУ под процессуальным руководством САП разоблачила председателя Харьковского окружного административного суда на передаче взятки.

"По данным предварительного расследования, чиновник осуществляла давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления по административному делу по земельному вопросу. За принятие судьей "правильного" решения председатель суда передала $3 тыс.", - сообщает пресс-центр СБУ.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия для установления других возможных фактов коррупции и причастности к ним сотрудников суда. Решается вопрос о сообщении председателю суда о подозрении по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или передача неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Согласно информации портала "Судова влада України", Харьковский окружной административный суд возглавляет Ольга Панченко. Она возглавляет его с февраля 2017 года, а до этого, с ноября 2008 года работала там судьей. В сентябре 2013 постановлением Верховной Рады Панченко стала судьей бессрочно.

Теги: #сбу #суд #харьков
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