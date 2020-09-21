События

15:34 21.09.2020

В Киеве проверяют ж/д вокзал после сообщения о минировании – "Укрзализныця"

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В Киеве проверяют ж/д вокзал после сообщения о минировании – "Укрзализныця"

 В Киеве временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала, сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в соцсети Facebook.

"Только что поступило анонимное сообщение о возможном заминировании вокзала. Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - указывается в сообщении.

Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Теги: #киев #минирование #жд #вокзал
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