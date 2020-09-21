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15:14 21.09.2020

Окружной админсуд Киева открыл производство по делу о назначении Мальованого главой Госэкоинспекции Украины

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Окружной админсуд Киева открыл производство по делу о назначении Мальованого главой Госэкоинспекции Украины

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по административному делу по иску экс-главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова к Кабинету министров, истец просит отменить распоряжение правительства о назначении новым главой ведомства Андрея Мальованого.

"Истец просит суд отменить распоряжение правительства от 20 мая 2020 года о назначении А. Мальованого главой Государственной экологической инспекции Украины", - сообщает пресс-служба ОАСК.

Так, суд принял к рассмотрению дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 13 октября 2020 года.

Как сообщалось, в должности руководителя инспекции Фирсова сменил Мальованый. Соответствующее решение Кабмин принял 13 мая.

В ОАСК 9 сентября поступил иск Фирсова к Кабинету министров Украины.

Теги: #госэкоинспекция #суд #мальованый
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