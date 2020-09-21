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14:09 21.09.2020

Премию им. Нансена УВКБ ООН в европейском регионе получила украинка Татьяна Баранцова

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Премию им. Нансена УВКБ ООН в европейском регионе получила украинка Татьяна Баранцова

Премию имени Нансена Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в европейском регионе в 2020 году получила украинский правительственный уполномоченный по правам людей с инвалидностью Татьяна Баранцова, сообщила заместитель представителя верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Ноэль Колхун.

"В 2020 году региональным победителем этой награды является госпожа Татьяна Баранцова... Она работала в Луганской области, на Востоке Украины, где была соучредителем организации "Ами-Восток", посвященной защите прав людей с инвалидностью в Украине", - сказала она на онлайн-церемонии вручения премии в понедельник.

По словам Колхун, в 2014 году, после начала конфликта Баранцовой пришлось вместе с семьей переехать с Востока.

"Как только она приехала сюда, она сразу же начала получать звонки от людей, которые также пытались выбраться оттуда, она организовала "горячую линию" для того, чтобы определиться с теми, кто нуждается в помощи. В результате, тысячи людей были спасены, они попали в безопасные места, и, оказавшись там, начался новый этап, не менее сложный, - найти новую жизнь, новую работу, школы для детей, чтобы были выданы документы. Госпожа Баранцова вместе со своей командой и в дальнейшем помогала тысячам людей возобновить свою жизнь после перемещения из зоны конфликта", - пояснила она.

Посол Норвегии в Украине Эрик Сведал подчеркнул, что Баранцова, как никто другой, заслуживает на то, чтобы получить эту награду.

"Госпожа Татьяна Баранцова в этом году получает нашу премию в европейском регионе. Она сама и ее семья пострадали от конфликта в Восточной Европе. И ее гражданская организация как раз занимается тем, что она защищает права временно перемещенных лиц и детей и молодежи с особенными потребностями... Ее активизм, ее активная гражданская позиция, ее преданность, ее смелость и, конечно, отметим ее сочувствие, ее готовность помогать. Госпожа Татьяна Баранцова, как никто другой, заслуживает на то, чтобы получить эту награду", - отметил посол.

Премия имени Нансена - ежегодная правозащитная премия Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, присуждается за заслуги в области защиты прав беженцев.

Теги: #украинка #премия #оон
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