Крымский блогер Нариман Мемедеминов вышел на свободу из колонии РФ

Крымский активист и блогер Нариман Мемедеминов вышел на свободу из российской колонии после 2,5 лет заключения, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Самая большая радость в этот день - услышала голос только что освобожденного после 2,5 лет российского заключения крымского активиста Наримана Мемедеминова. Говорили по телефону, но это то чувство, когда словно была рядом. Он сейчас едет домой и больше всего хочет обнять родных и близких", - написала она на странице в Твиттере в понедельник днем.

Как сообщалось, российские силовики задержали Мемедеминова в конце марта 2018 года. Мемедеминову предъявили обвинение по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет).

В октябре 2019 года Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону приговорил Мемедеминова к двум с половиной годам заключения в колонии.