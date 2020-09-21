Кличко: в столичных больницах сейчас находятся более 1 тыс. больных COVID-19, в тяжелом состоянии 189 человек

В столичных больницах находятся сегодня 1 010 больных COVID-19, из них 189 человек - в тяжелом состоянии, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Не уменьшается количество больных COVID-19, которые нуждаются в госпитализации. Сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 1 010 больных коронавирусом. Из них 30 детей. 189 пациентов - в тяжелом состоянии. 293 получают кислородную поддержку. 22 больных - под аппаратами ИВЛ", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции.

По словам мэра, еще 101 пациент - в больницах с подозрением на коронавирус, 366 больных - находятся в стационарах с воспалением легких.

Как сообщалось, в Киеве за прошедшие сутки у 275 жителей обнаружили заболевание COVID-19, двое больных умерли.

Всего в Украине по состоянию на утро понедельника выявлено 2 675 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом выздоровевших – 672 человека, 26 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.