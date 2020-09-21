Пункт пропуска "Новые Яриловичи" возобновил работу - Гостаможня

Пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью возобновил работу, сообщила Государственная таможенная служба в понедельник.

"На украинско-белорусской границе в Черниговской области возобновил работу пункт пропуска "Новые Яриловичи". Ограничительные меры были введены в связи с распространением коронавирусной болезни", - сообщила таможня в Телеграм-канале.

Как напомнило ведомство, закрытие пункта пропуска привело к образованию очередей на пункте пропуска "Выступовичи".

"В очереди на въезд в Украину на данный момент находится около 550 транспортных средств, на выезд - 250", - сообщила Гостаможслужба.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины закрыл пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью в Черниговской области, где находились паломники-хасиды, не прекращавшие попыток попасть в Украину.