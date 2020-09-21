В Киеве пять школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания среди учителей - Кличко

Власти Киева контролируют и проверяют соблюдение образовательными учреждениями регламентов работы и противоэпидемических мер, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Что касается учебного процесса в столице. Мы держим ситуацию под контролем. И проверяем соблюдение учебными заведениями определенных регламентов их работы. И там, где выявляют больных детей или педагогов - классы или школы отправляют на дистанционное обучение", - сказал Кличко на онлайн пресс-конференции в понедельник.

По состоянию на 21 сентября в Киеве из-за случаев заболевания учителей закрыты на карантин пять школ – в Голосеевском, Дарницком, Оболонском, Печерском и Соломенском районах столицы.

"В 122 школах перевели на самоизоляцию и дистанционное обучение в целом 328 классов, где есть больные ученики. Всего больных коронавирусом школьников в столице - 267. И 127 педагогов", - сообщил Кличко.

Он отметил, что в дошкольных учреждениях города, через выявлены случаи коронавируса, временно закрыты 15 групп. Один сад закрыт на карантин. Наполненность детей в детских садах сегодня - примерно 50%.