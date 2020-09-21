В Киеве за сутки выявили 275 больных COVID-19, два человека скончались - Кличко

В Киеве за прошедшие сутки у 275 жителей обнаружили заболевание COVID-19, двое больных умерли, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Ситуация с распространением вируса остается сложной. И Киев продолжает находиться в "оранжевой зоне" эпидемиологической опасности. Еще 275 человек заболели коронавирусом прошедшие сутки. Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 318 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 19 758", - заявил Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Так, среди заболевших: 139 женщин в возрасте от 18 до 93 лет и 10 девочек от трех до 16 лет, а также 120 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет и шесть мальчиков от пяти до 17 лет.

В частности, заболели COVID-19 также восемь медиков. В больницы столицы госпитализировали 36 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Также выздоровели за минувшие сутки девять человек. Всего коронавирус преодолели 5 868 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 74, Деснянском - 36, Днепровском районе - 35 случаев", - отметил Кличко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника выявлено 2 675 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом выздоровевших – 672 человека, 26 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.