События

12:18 21.09.2020

В Киевской области полиция задержала организатора и четырех участников преступной группировки, занимающейся "угонами" по всей стране

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В Киевской области полиция задержала организатора и четырех участников преступной группировки, занимающейся "угонами" по всей стране

 В Киевской области правоохранители с привлечением спецназовцев задержали организатора и четырех участников преступной организации, которая занималась кражей автомобилей по всей территории Украины, сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска Национальной полиции.

"Умельцы" преступного дела, используя специальные приборы, получали доступ к авто и без каких-либо препятствий незаконно похищали транспортное средство. На данный момент известно о совершении указанной группой около 20 эпизодов угонов. Реальное количество преступлений, местонахождение других похищенных авто (или их деталей) устанавливается", - указывается в сообщении на телеграмм-канале.

По местам проживания злоумышленников, в гаражах и местах разукомплектования автотранспорта проведено 17 обысков - в г. Киеве, Киевской, Ровенской и Одесской областях.

Выявлена и изъята спецтехника для прописки ключей от автомобилей, для открытия и заведения автомобилей, рации, пистолеты, патроны, десятки мобильных телефонов, свидетельства о регистрации транспортных средств, государственные номерные знаки, несколько удостоверений водителя, комплекты ключей от авто, 88 фар к автомобилям различных марок, 17 панелей приборов, цифровые магнитолы, панели климат-контроля, бортовые компьютеры и прочее.

По делу продолжаются следственные действия. Решается вопрос об избрании мер пресечения.

Теги: #киевская_область #автоугонщики #полиция #задержание
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