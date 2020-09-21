Корабли ВМС ВСУ приступили к практическим заданиям учений "Объединенные усилия – 2020"

Корабельная тактическая группа Военно-морских сил Вооруженных сил Украины приступила к практическому выполнению заданий в рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия – 2020", сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"В месте постоянного базирования экипажи кораблей пополнили необходимые запасы и отработали задачи по подготовке к бою и походу. Выдвигаясь в район выполнения задач, тактическая группа прошла судоходным каналом Бугско-Днепровского лимана, после чего исполнила элементы общего маневрирования в море", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Тренировки продолжились во время якорной стоянки в незащищенном рейде. Позже, в темное время суток, военные моряки с помощью корабельного оборудования совершили спуск на воду и подъем скоростных моторных лодок, а также сближение и швартовку кораблей группы друг к другу.

"В целом морская компонента СКШУ "Объединенные усилия – 2020" предусматривает выполнение комплекса практических задач в акватории Черного моря. В частности, команды кораблей отечественного флота отработают переход по морю в строях и ордерах, артиллерийские стрельбы, траление минно-опасных водных участков, меры протиподводнодиверсионной борьбы, высадку морского десанта на необорудованный участок побережья и другие", - сообщают в министерстве.

Все мероприятия в море проводятся в тесном взаимодействии с участниками других компонентов учений и под четким руководством органов управления стратегического и оперативного уровней.

Ранее сообщалось, что к учениям также будут привлечены корабли подразделений НАТО, находящиеся в акватории Черного моря.