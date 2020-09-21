События

11:47 21.09.2020

Корабли ВМС ВСУ приступили к практическим заданиям учений "Объединенные усилия – 2020"

2 мин читать
Корабли ВМС ВСУ приступили к практическим заданиям учений "Объединенные усилия – 2020"

Корабельная тактическая группа Военно-морских сил Вооруженных сил Украины приступила к практическому выполнению заданий в рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия – 2020", сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"В месте постоянного базирования экипажи кораблей пополнили необходимые запасы и отработали задачи по подготовке к бою и походу. Выдвигаясь в район выполнения задач, тактическая группа прошла судоходным каналом Бугско-Днепровского лимана, после чего исполнила элементы общего маневрирования в море", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Тренировки продолжились во время якорной стоянки в незащищенном рейде. Позже, в темное время суток, военные моряки с помощью корабельного оборудования совершили спуск на воду и подъем скоростных моторных лодок, а также сближение и швартовку кораблей группы друг к другу.

"В целом морская компонента СКШУ "Объединенные усилия – 2020" предусматривает выполнение комплекса практических задач в акватории Черного моря. В частности, команды кораблей отечественного флота отработают переход по морю в строях и ордерах, артиллерийские стрельбы, траление минно-опасных водных участков, меры протиподводнодиверсионной борьбы, высадку морского десанта на необорудованный участок побережья и другие", - сообщают в министерстве.

Все мероприятия в море проводятся в тесном взаимодействии с участниками других компонентов учений и под четким руководством органов управления стратегического и оперативного уровней.

Ранее сообщалось, что к учениям также будут привлечены корабли подразделений НАТО, находящиеся в акватории Черного моря.

Теги: #учения #вмс_всу #минобороны
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:08 21.09.2020
Украина внимательно следит за ходом российских военных учений "Кавказ-2020" – секретарь СНБО

Украина внимательно следит за ходом российских военных учений "Кавказ-2020" – секретарь СНБО

13:32 19.09.2020
Российские наемники с начала суток не нарушали режим тишины на Донбассе – Минобороны

Российские наемники с начала суток не нарушали режим тишины на Донбассе – Минобороны

12:33 18.09.2020
Минобороны Украины разрабатывает Стратегию военной безопасности, которая направлена на получение членства страны в НАТО - Таран

Минобороны Украины разрабатывает Стратегию военной безопасности, которая направлена на получение членства страны в НАТО - Таран

23:21 16.09.2020
Главными соперниками США на мировой арене являются РФ и КНР

Главными соперниками США на мировой арене являются РФ и КНР

13:42 15.09.2020
В учениях "Объединенные усилия-2020" примут участие военные подразделения вооруженных сил США и Великобритании - Генштаб ВСУ

В учениях "Объединенные усилия-2020" примут участие военные подразделения вооруженных сил США и Великобритании - Генштаб ВСУ

13:06 15.09.2020
Учения "Объединенные усилия-2020" пройдут 22-25 сентября с применением 12 тыс. единиц вооружения и до 700 единиц военной техники - Генштаб ВСУ

Учения "Объединенные усилия-2020" пройдут 22-25 сентября с применением 12 тыс. единиц вооружения и до 700 единиц военной техники - Генштаб ВСУ

09:38 15.09.2020
Во Львовской области стартуют многонациональные учения "Rapid Trident-2020", местных жителей просят обходить территорию полигона

Во Львовской области стартуют многонациональные учения "Rapid Trident-2020", местных жителей просят обходить территорию полигона

12:29 13.09.2020
В Минобороны РФ заявляют, что белорусско-российские учения "Славянское братство" являются контртеррористическими и не направлены против других стран

В Минобороны РФ заявляют, что белорусско-российские учения "Славянское братство" являются контртеррористическими и не направлены против других стран

13:03 05.09.2020
В зоне проведения ООС нарушений режима тишины не зафиксировано

В зоне проведения ООС нарушений режима тишины не зафиксировано

12:26 05.09.2020
Украина и Румыния подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Украина и Румыния подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

FinCEN files содержат данные о сомнительных операциях Фирташа, Клюева и Коломойского – ICIJ

Кличко: в столичных больницах сейчас находятся более 1 тыс. больных COVID-19, в тяжелом состоянии 189 человек

В Киевской области полиция задержала организатора и четырех участников преступной группировки, занимающейся "угонами" по всей стране

Кабмин изменил порог заболеваемости для "желтой" и "оранжевой" зон

У здания университета им. Шевченко в центре Киева проходит акция против участия вуза в политических мероприятиях

ПОСЛЕДНЕЕ

FinCEN files содержат данные о сомнительных операциях Фирташа, Клюева и Коломойского – ICIJ

Стачком "Беларуськалия" сообщает о задержании рабочих, собравшихся для поддержки протестующего шахтера

Кличко: в столичных больницах сейчас находятся более 1 тыс. больных COVID-19, в тяжелом состоянии 189 человек

Пункт пропуска "Новые Яриловичи" возобновил работу - Гостаможня

В Киеве пять школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания среди учителей - Кличко

В Киеве за сутки выявили 275 больных COVID-19, два человека скончались - Кличко

В Киевской области полиция задержала организатора и четырех участников преступной группировки, занимающейся "угонами" по всей стране

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине призвала использовать все возможности для достижения мира на Донбассе

В Киеве и Запорожье СБУ блокировала деятельность управляемой из РФ "ботофермы"

Кабмин изменил порог заболеваемости для "желтой" и "оранжевой" зон

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА