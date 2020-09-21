События

11:42 21.09.2020

В Киеве и Запорожье СБУ блокировала деятельность управляемой из РФ "ботофермы"

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В Киеве и Запорожье СБУ блокировала деятельность управляемой из РФ "ботофермы"

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность в Киеве и Запорожье мощной ботофермы, которую координировали кураторы из России, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что для воздействия на электоральные настроения украинцев, кураторы накануне местных выборов распространяли через интернет ложную информацию, направленную на разжигание межэтнической вражды и пропаганды сепаратизма", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители выяснили, что несколько граждан Украины и РФ организовали в Киеве и Запорожье работу так называемых "ботоферм", с использованием специализированного телекоммуникационного оборудования.

"Злоумышленники, используя SIM-карты украинских и иностранных операторов мобильной связи, создавали и продавали через запрещенные в Украине платежные системы РФ анонимные виртуальные аккаунты для распространения фейковых новостей о политической ситуации в Украине.

Во время проведения обысков по адресам нахождения организаторов противоправной схемы изъято технику и сим-карты на сумму свыше 1 млн грн, а также компьютерное оборудование, на котором размещался виртуальный сервер со специализированным программным обеспечением.

Продолжается досудебное следствие.

Теги: #сбу #ботоферма #запорожье
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