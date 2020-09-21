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11:42 21.09.2020

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине призвала использовать все возможности для достижения мира на Донбассе

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Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине призвала использовать все возможности для достижения мира на Донбассе

 Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани призвала стороны конфликта на Донбассе сделать все возможное для достижения мира.

"В этот Международный день мира я призываю все стороны воспользоваться каждой возможностью для сохранения договоренностей о прекращении огня и достижения прочного мира на благо мирных граждан. А предоставление жизненно необходимой срочной помощи является важной предпосылкой того, что они смогут пережить зиму и иметь достойную жизнь", - указала Лубрани в заявлении в честь Международного дня мира, распространенном в понедельник.

Лубрани подчеркнула, что на востоке Украины гуманитарную помощь получают 3,4 млн человек. В 2020 году пандемия коронавируса и меры по предотвращению её распространения обострили их положение.

"Так, ежемесячное количество пересечений "линии разграничения" уменьшилось на 93% в августе, как сравнить с августом 2019 года. В этот день я хочу привлечь внимание к незамеченным страданиям 1,2 миллиона уязвимых жителей Донбасса, которые - уже шестой месяц - не могут получить свои пенсии, проехать, чтобы ухаживать за больными родными или воссоединиться с близкими. Как они, уже почти исчерпавшие свои ресурсы, переживут седьмую зиму конфликта, если останутся строгие ограничения на передвижение через "линию размежевания"?", - отметила она.

Лубрани напомнила, что во время последней поездки на восток Украины увидела "почти пустые пункты пропуска".

"Приветствуя заметные улучшения инфраструктуры для предоставления услуг на контрольных пунктах по обе стороны "линии разграничения", я призываю стороны содействовать безопасному пересечению для большего количества людей, которые имеют неотложные нужды. Это критически необходимо для жизни людей, а также для сохранения связей между людьми и надежды на мир. Безопасное пересечение контрольных пунктов в период пандемии возможно благодаря применению согласованных и реалистичных требований, о которых должно быть четко сообщено", - заявила она.

"Организация Объединенных Наций и гуманитарное сообщество готовы помочь", - добавила Лубрани.

Теги: #перемирие #донбасс #оон
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