Кабмин изменил порог заболеваемости для "желтой" и "оранжевой" зон

Кабинет министров Украины изменил порог заболеваемости для "желтой" и "оранжевой" зон, следует из постановления правительства №848 от 16 сентября 2021 года.

Согласно документу, для "оранжевой" зоны этот порог составляет от 120 заболевших на 100 тыс. населения за последние 14 дней для районов и городов численностью свыше 70 тыс. жителей (ранее - от 80 до 160) и от 160 – для меньших районов и городов (ранее - от 120 до 240). Для "желтой" - от 40 до 120 (ранее - от 40 до 80) и от 40 до 160 (ранее – от 40 до 120) на 100 тыс. населения соответственно.

Помимо этого, правительство разрешило проведение концертов в "зеленой" зоне и исключило запрет на проведение культурных массовых мероприятий в "оранжевой" зоне. При этом на входе в места проведения мероприятия, в отношении которых установлено ограничение максимального количества лиц в зависимости от площади, размещаются информационные материалы с указанием возможного максимального количества посетителей, а организатор мероприятия обязан контролировать их количество и ограничить доступ в случае превышения.